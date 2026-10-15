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Crisis de vivienda

La exclusiva de Javier Chicote: el ministro Óscar López "ha ordenado el desahucio de un inquilino de Muface"

Entre los detalles que ha aportado el periodista destaca que el desahuciado "vive enfrente de Maricarmen" y que "es el hijo de una señora que firmó un contrato en 1988".

La exclusiva de Javier Chicote: el ministro Óscar López "ha ordenado el desahucio de un inquilino de Muface"

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Cristina Pardo ha anunciado que La Mesa tenía una exclusiva relacionada con la crisis de la vivienda. Quien la ha conseguido es Javier Chicote, que ha revelado esta información relacionada con el ministro Óscar López. El periodista ha asegurado que el dirigente socialista "ha ordenado el desahucio de un inquilino de Muface".

Durante su intervención, Chicote ha ido aportando más información sobre la situación del afectado. Entre los datos más llamativos, ha señalado que el desahuciado "vive enfrente de Maricarmen" y que se trata del hijo de una mujer que firmó un contrato de alquiler en 1988, circunstancias que, según explicó, añaden contexto a una historia con importantes implicaciones personales y sociales.

Chicote ha explicado que, tras fallecer la mujer, su hijo pidió una subrogación, con el añadido de que ya llevaba un tiempo viviendo con ella porque estaba enferma. "Le conceden la subrogación seis meses y le dicen que se tiene que ir", ha añadido. Tras haber pedido un recurso de alzada ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, es denegado. "La persona que firma esa negativa es el ministro y, en su nombre, otro funcionario, pero aparecen los dos nombres", ha asegurado sobre Óscar López. Fue en enero y ahora le podrían desahuciar en cualquier momento.

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