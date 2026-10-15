Abdellatif denuncia las "provocaciones" a Marruecos: "¿Por qué un euro en una bala supone una amenaza para España?"

La relación entre Marruecos y España parece atravesar un momento de tensión ante el silencio del país vecino tras la visita de los Reyes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Durante estas visitas, además, el rey Felipe VI hizo especial hincapié en el reconocimiento de la soberanía española de ambas ciudades.

En 'Espejo Público' hablamos con el creador de contenido marroquí Abdellatif Bennis, que comparte el discurso del monarca español. Sin embargo, también considera oportuno recordar que el rey de Marruecos ha hecho referencia a que "las relaciones bilaterales entre Marruecos y España tienen que estar basadas en el respeto mutuo". Aun así, Bennis considera que, en muchas ocasiones, las reacciones de España se interpretan como una "provocación". En este contexto, menciona la nacionalización de los saharauis.

"¿Marruecos no tiene derecho a defenderse?"

Tras estas palabras, lanza una pregunta: "¿Por qué cuando Marruecos se gasta un euro en una bala eso supone una amenaza para España?". El creador de contenido señala a los medios de comunicación españoles por presentar estas actuaciones como una amenaza y se dirige a ellos: "¿Qué pasa, que Marruecos no tiene derecho a defenderse?". A su juicio, el discurso mediático está contribuyendo a alimentar esta postura entre ambos países.

Susanna Griso, que rechaza esta interpretación, le plantea otra cuestión: "¿Qué pensarías tú si una fragata y varios buques españoles entraran en aguas territoriales marroquíes?". La presentadora hace referencia a las últimas informaciones publicadas por 'El País', según las cuales, el día de la entrada masiva de migrantes, una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos navegaron sin autorización por aguas de Ceuta.

"Si hubiese pruebas, estarían rulando por las redes sociales"

Para Abdellatif, la publicación de esta noticia responde a un interés electoral. El creador de contenido sostiene que la información ya se conocía y que se esperó 70 días para publicarla, coincidiendo con el anuncio de elecciones. "La saca ahora para presionar. No se puede incendiar el discurso sin pruebas", afirma. En su opinión, la intención sería inclinar el resultado de las elecciones generales hacia uno u otro lado.

Desde el plató, le recuerdan que hay una investigación en curso y que los hechos terminarán por esclarecerse. Además, ante el supuesto objetivo político que plantea Bennis, los colaboradores del programa señalan que el medio que publicó la información es "afín" al Gobierno. Susanna Griso rechaza así su teoría: "Esta información echa por tierra esa estrategia de apaciguamiento y cuestiona al Ejecutivo".

"En la frontera estaba grabando todo el mundo. Si hubiese pruebas, estarían rulando por las redes sociales", insiste Abdellatif Bennis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.