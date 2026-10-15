Las curiosidades de A la deriva que quizás no conocías: una tormenta real, un pueblo ficticio y un camisón muy especial

A la deriva nos ha conquistado con sus historias de amor, sus misterios y sus personajes, pero detrás de las cámaras también se esconden numerosas curiosidades. La ficción de atresplayer ha cuidado hasta el último detalle para trasladarnos a los años 70, desde sus escenarios hasta el vestuario de sus protagonistas.

¿Sabías que el pueblo de Bastuel no existe o que Paula Echevarría ha utilizado una prenda muy especial de su propia familia?

La tormenta del Minerva se rodó con agua real y un barco a tamaño real

Una de las escenas más impactantes de A la deriva es la tormenta que provoca el naufragio del Minerva. Para conseguir el mayor realismo posible, el equipo construyó un barco a tamaño real dentro de un plató.

Pero eso no es todo. El agua que cae sobre los personajes durante la secuencia es completamente real y el barco cuenta con un mecanismo que permite inclinarlo y moverlo durante la grabación.

De esta manera, los actores no solo tienen que interpretar el miedo y la tensión del momento, sino también reaccionar a los movimientos reales del barco y al agua que cae sobre ellos.

Bastuel no existe: así se creó el pueblo de A la deriva

Aunque Bastuel es el escenario principal de la historia, lo cierto es que este pequeño pueblo pesquero no existe. Se trata de una localidad ficticia creada especialmente para la serie.

Para darle vida, el equipo de rodaje se trasladó hasta Canarias, donde grabó numerosos exteriores en localizaciones como Agaete.

Sin embargo, no todas las escenas se rodaron en las islas. Las casas de los protagonistas y muchos de los interiores se construyeron en platós de Madrid, combinando así diferentes escenarios para recrear el universo de A la deriva.

El camisón de Paula Echevarría que tiene más de 50 años de historia

Una de las curiosidades más especiales de la serie está relacionada con el vestuario de Lucía, el personaje interpretado por Paula Echevarría.

La actriz compartió a través de sus redes sociales que uno de los camisones que utiliza en la ficción pertenece a su propia madre. Y no es una prenda cualquiera: se trata del camisón que llevó su madre durante su noche de bodas en 1972.

Un recuerdo familiar con más de medio siglo de historia que ahora forma parte del vestuario de A la deriva, aportando un detalle muy personal a la recreación de la época.

Desde una tormenta rodada con agua real hasta un pueblo creado para la ficción y una prenda cargada de recuerdos familiares, A la deriva esconde numerosas historias detrás de las cámaras.

A la deriva. este domingo quinto capítulo en atresplayer.