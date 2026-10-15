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MOTOR
Un autobús sin volante y con karaoke: así es el nuevo vehículo autónomo chino
Un autobús autónomo de apenas tres metros y sin conductor cuyo interior puedes personalizar como quieras. Una propuesta innovadora que busca revolucionar el transporte.
No ha pasado desapercibido en la Feria del Motor de París de 2026. Y es que, en tan solo tres metros, este pequeño autobús autónomo de origen chino presentado en la capital francesa concentra toda una apuesta por la innovación.
No necesita conductor y su interior se puede personalizar de múltiples maneras: desde una cafetería hasta un vestidor o incluso un karaoke.
Está diseñado para circular a baja velocidad, no tiene volante, pero sí cinturones de seguridad. Un vehículo que permite aprovechar el trayecto para trabajar y que promete revolucionar el transporte. ¿Estamos ante el futuro?
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