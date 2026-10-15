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Mejores momentos | 15 de octubre

“Me he venido arriba”: Moisés se deja llevar por los Ramones en La Pista

El concursante ha firmado un pleno muy rockero al empezar a cantar a todo grito “Hey ho, let's go! Hey ho, let's go!”.

Moisés se deja llevar por los Ramones en La Pista

“Me he venido arriba”: Moisés se deja llevar por los Ramones en La Pista

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Para compensar los dos segundos que Marta Hazas se ha llevado gracias a un ‘Café con ron’, con el que ha terminado invicta en La Pista ante Javier Veiga, Moisés ha firmado un pleno con el que ha podido volver a sacar su vena rockera. Con sólo el primer fragmento, ha acertado la canción ‘Blitzkrieg Bop’ de Ramones.

El concursante no ha llegado a decir el título. Lo que ha hecho es empezar a cantar a todo grito “Hey ho, let's go! Hey ho, let's go!”. Se le ha visto tan entusiasmado que le ha hecho gracia al público en el plató y también a Roberto Leal. De hecho, le ha pedido al concursante que lo repitiera.

Moisés se ha dado cuenta del volumen que había puesto y le ha respondido que, si acaso, ya lo hacía “más bajito”. “Me he venido arriba”, ha reconocido. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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