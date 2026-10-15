Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Este viernes

Avance exclusivo de La Voz: una canción que ha dado la vuelta al mundo llega a las Audiciones a ciegas

Darío será uno de los talents de la noche y se atreverá con una preciosa versión de ‘Someone You Loved’... ¿Será suficiente para conquistar a los coaches? Mañana a las 22.00h en Antena 3.

Lola Índigo

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Este viernes, La Voz vive sus penúltimas Audiciones a ciegas. Los equipos están cada vez más cerca de completarse y Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López continúan buscando las últimas voces para sus equipos.

Uno de los talents que se enfrentará a los coaches será Darío, que ha elegido una canción muy especial para intentar conquistarles: ‘Someone You Loved’, de Lewis Capaldi.

Un tema que ha emocionado a millones de personas y que hemos podido escuchar en numerosas versiones. Ahora, Darío se atreve a hacerlo suyo acompañado de su piano, buscando transmitir toda la sensibilidad de una canción que no deja indiferente.

La emoción está servida y los coaches tendrán que decidir si su interpretación merece un hueco en sus equipos. Además, Darío ya sabe lo que es subirse a este escenario porque probó suerte en 2023.

¿Conseguirá Darío que alguno de los coaches pulse el botón? Descúbrelo este viernes, a las 22:00 horas, en Antena 3 y atresplayer.

Mariola, talent de La Voz

Mariona Muntanya impresiona a Lola Índigo en La Voz: “¡Qué suerte tener algo tan especial!”

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Claudia Anaya Espejo Público

Claudia Anaya, sobre los días previos a la entrada masiva en Ceuta: "No entendía cómo el 28 de julio no se abrían ya todos los informativos"

Lola Índigo

Avance exclusivo de La Voz: una canción que ha dado la vuelta al mundo llega a las Audiciones a ciegas

El militar retirado Montenegro

"Es el arranque de una guerra híbrida de Marruecos contra España": el teniente retirado Montenegro, sobre la incursión de buques marroquíes

Ocho raquetas rotas y un ataque de ira en Tokio: la historia de Feliciano López y Álex Corretja
DECLARACIÓN

Ocho raquetas rotas y un ataque de ira en Tokio: la historia de Feliciano López y Álex Corretja

Vocal CGPJ
CASO BIEDMA

José María Páez, vocal del CGPJ sobre el caso Biedma: "Han cruzado la línea roja, hemos llegado a normalizarlo"

Francisco
NOS LO CUENTA

Suplantan la identidad de Francisco y venden su casa sin saberlo: "Yo nunca autoricé su venta"

Francisco ha sido víctima de una presunta estafa por la que podría perder su casa. Alguien ha usado sus datos para vender su casa y ahora debe demostrar que él es el propietario legítimo.

Abdellatif
MARRUECOS-ESPAÑA

Abdellatif denuncia las "provocaciones" a Marruecos: "¿Por qué un euro en una bala supone una amenaza para España?"

El creador de contenido marroquí Abdellatif Bennis acusa a España de "provocar" a Marruecos y rechaza que su país suponga una amenaza para el territorio español.

Conexión entre Ceuta y Melilla

Ceuta y Melilla, unidas tras la visita de los Reyes: "Somos únicos e invencibles, no van a poder con nosotros"

Rafael Dávila en Espejo

El general Rafael Dávila cuenta el protocolo que no se siguió al llegar los Reyes a Ceuta: "Quizás no lo han hecho porque el sonido llegaba a Rabat"

Dabiz Muñoz revela el secreto de su primer beso con Cristina Pedroche: "Me hizo la cobra"

Dabiz Muñoz revela el secreto de su primer beso con Cristina Pedroche: "Me hizo una cobra monumental"

Publicidad