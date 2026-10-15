Avance exclusivo de La Voz: una canción que ha dado la vuelta al mundo llega a las Audiciones a ciegas

Este viernes, La Voz vive sus penúltimas Audiciones a ciegas. Los equipos están cada vez más cerca de completarse y Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López continúan buscando las últimas voces para sus equipos.

Uno de los talents que se enfrentará a los coaches será Darío, que ha elegido una canción muy especial para intentar conquistarles: ‘Someone You Loved’, de Lewis Capaldi.

Un tema que ha emocionado a millones de personas y que hemos podido escuchar en numerosas versiones. Ahora, Darío se atreve a hacerlo suyo acompañado de su piano, buscando transmitir toda la sensibilidad de una canción que no deja indiferente.

La emoción está servida y los coaches tendrán que decidir si su interpretación merece un hueco en sus equipos. Además, Darío ya sabe lo que es subirse a este escenario porque probó suerte en 2023.

¿Conseguirá Darío que alguno de los coaches pulse el botón? Descúbrelo este viernes, a las 22:00 horas, en Antena 3 y atresplayer.