Marta Hazas presume de ‘Corazón contento’ en La Pista… ¡ganando a Javier Veiga!

Cada vez que esta pareja visita Pasapalabra, hay amor, diversión y rivalidad a partes iguales. Marta Hazas y Javier Veiga han regresado al concurso y, una vez más, se han convertido en rivales en La Pista. El pique entre ellos ha comenzado desde el inicio del programa, con el actor presumiendo de ser mejor en esta prueba musical, pero el primer duelo se lo ha llevado ella. Eso sí, con un tema muy romántico.

El año al que han viajado, 1968, ya ha dejado un primer zasca: “Es más de la época de Javi”, ha bromeado Marta, mientras su marido aludía al karma. La victoria ha sido para el más rápido con el pulsador, en este caso para la actriz porque un solo fragmento ha sido suficiente para reconocer ‘Corazón contento’.

Javier ha justificado su derrota de una forma muy curiosa: “Que conste que sabía cuál era pero quería que cantase que ella tiene el corazón contento”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!