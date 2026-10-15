Hablamos con la prima de Rami, el menor hallado sin vida tras el temporal de Granollers: "Lo estamos pasando muy mal"

Rami, un menor de 12 años con trastorno del espectro autista, desaparecía el pasado 4 de octubre en Granollers. El joven huyó de su casa, asustado por las fuertes tormentas, y hoy ha sido hallado sin vida.

Fue un pescador el que dio la voz de alarma al encontrar el cuerpo por la zona de Sitges, a 68 kilómetros de la casa de la que se marchó. Una noticia que ha conmocionado por completo a la familia.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Yamila, la prima de Rami. "Lo estamos pasando muy mal y pedimos respeto", afirma, aunque también agradece el apoyo de todos los que han participado en la búsqueda de Rami.

Yamila asegura que durante estos días han llegado a plantearse muchas hipótesis. "Por lo menos ahora que se ha encontrado, estamos tranquilos", señala.

Diez días después de su desaparición, aparece el cuerpo sin vida de Rami y su familia puede confirmar el peor de los finales.