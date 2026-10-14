Empatados a 22 aciertos: David elige tablas en un AlaZ igualadísimo, ¿y Moisés?

En este AlaZ se ha vivido un duelo de alta tensión por lo igualada que la prueba ha estado con David y Moisés. Ambos concursantes han llegado al desenlace con empate a 22 aciertos, un marcador que reflejaba perfectamente lo bien que han jugado. Plantarse o arriesgar es el dilema al que se han enfrentado, manteniendo en vilo a los espectadores hasta el último segundo.

Los marcadores han ido muy parejos durante todo este cara a cara, luchando por un bote de 1.150.000 euros. David es quien se ha adelantado ligeramente al terminar la primera vuelta con 21 aciertos tras un turno de ocho respuestas. Moisés ha necesitado más jugadas para darle alcance, hasta que se ha visto el emocionante parcial de empate a 22.

David ha sido el primer en mover ficha y ha sido para plantarse, reconociendo que desconocía las palabras que le habían quedado pendientes. Esta decisión llevaba emparejado el riesgo de poner su destino en manos de Moisés. El riojano, con 22 segundos por delante, tenía todas las opciones abiertas. ¿Arriesgará? ¡Dale al play!