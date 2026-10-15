Muere la atleta e influencer Yoo Ji-won tras desplomarse a metros de la meta de una media maratón

El mundo del running está de luto tras conocerse la trágica muerte de Yoo Ji-won, una conocida influencer surcoreana de 25 años, que falleció después de desplomarse cuando estaba a punto de completar una media maratón en Seúl.

La joven participaba el pasado domingo 11 de octubre en la Seoul Race 2026, una popular carrera celebrada en la capital de Corea del Sur, cuando sufrió una emergencia médica en el kilómetro 20,6, a unos 500 metros de la línea de meta. Pese a recibir asistencia de emergencia y ser trasladada en ambulancia a un hospital, los servicios médicos no pudieron salvarle la vida.

La organización confirmó el fallecimiento al día siguiente mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, aunque inicialmente no reveló la identidad de la participante.

A punto de terminar la carrera

La organización de la Seoul Race explicó que la emergencia se produjo alrededor de las 8:49 horas del domingo, cuando la corredora se encontraba en el tramo final de la prueba. "Nos dirigimos a todos los participantes de la Seoul Race 2026 para comunicarles una triste noticia", comenzaba el comunicado.

"El 11 de octubre, alrededor de las 8:49 de la mañana, un participante de la media maratón de la Seoul Race sufrió una emergencia médica tras desplomarse en el kilómetro 20,6. Tras recibir atención de emergencia en el lugar, fue trasladado en ambulancia a un centro médico, donde recibió tratamiento. Lamentablemente, falleció", explicaron los organizadores.

La carrera, de 21,097 kilómetros, estaba prácticamente completada cuando se produjo el desplome. Por el momento, no han trascendido las causas médicas concretas del fallecimiento.

El comunicado de la Seoul Race

El comité organizador quiso trasladar sus condolencias a la familia de la fallecida y anunció que revisará las circunstancias del suceso.

"Expresamos nuestro más sentido pésame por su fallecimiento y trasladamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, que están atravesando un momento de dolor tan inesperado. También queremos transmitir nuestro apoyo y consuelo a todos los participantes que se hayan visto afectados por esta triste noticia y que puedan estar atravesando momentos difíciles. El comité organizador examinará detenidamente las circunstancias de lo sucedido y continuará adoptando las medidas necesarias. Una vez más, recordamos al fallecido con profundo respeto y cariño, y hacemos llegar a sus familiares nuestro más sincero pésame y todo nuestro apoyo en estos momentos tan dolorosos. Comité Organizador de la Seoul Race", concluía el comunicado.

La identidad de la joven trascendió posteriormente gracias a una publicación de su amigo Bummy, también creador de contenido relacionado con el running.

Desgarradora despedida de su amigo Bummy

Bummy compartió en sus redes sociales una recopilación de fotografías junto a Yoo Ji-won, acompañadas de un extenso mensaje en el que recordó su amistad y los momentos de angustia que vivió durante la carrera.

Ambos participaban en la Seoul Race y el joven explicó que llegó a pasar cerca del lugar donde se había producido la emergencia sin saber que la persona atendida era su amiga.

"Cuando estaba cerca de la meta de la Seoul Race, vi que había un grupo de gente reunida y pensé que alguien se habría hecho daño. Por alguna razón, en aquel momento sentí algo extraño: quería pasar de largo sin detenerme. La gente rodeaba por completo el lugar y ni siquiera podía ver qué ocurría en el centro, pero creo que, en el fondo, me aterraba la posibilidad de que fueras tú quien estuviera allí", recordó.

Después de cruzar la línea de meta, comenzó a preocuparse al no encontrar a Ji-won: "En cuanto crucé la línea de meta, lo primero que hice fue buscarte, pensando que estarías en el podio. Pero empecé a escuchar noticias preocupantes y, poco a poco, fui intuyendo una realidad que no quería creer".

"Lo siento de verdad"

Al conocer lo sucedido, Bummy se dirigió inmediatamente al hospital con la esperanza de poder despedirse de su amiga. "Dejé todo lo que tenía entre manos y salí corriendo hacia el hospital, con la esperanza de poder verte una última vez. Me duele muchísimo no haber podido estar a tu lado hasta el final. Lo siento de verdad", escribió.

Su mensaje refleja el dolor por la pérdida de una persona con la que compartía su pasión por el atletismo y numerosos recuerdos personales. La muerte de Yoo Ji-won ha conmocionado a la comunidad del running surcoreano, donde la joven era conocida por su actividad como creadora de contenido deportivo.