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Hallan el cuerpo sin vida de una mujer de avanzada edad con signos de violencia en su vivienda de Burgos

La Policía Nacional, encargada de la investigación, trabaja para esclarecer la causa de su fallecimiento. De momento, no se descarta ninguna hipótesis, incluida la del robo.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. Europa Press

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Silvia González Martínez
Silvia González Martínez
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Las autoridades han hallado el cuerpo sin vida de una mujer de avanzada edad con signos de violencia en su vivienda de Burgos. La víctima tenía 83 años. Vivía sola en su domicilio de la calle Vitoria, en el barrio burgalés de Gamonal. Fue una persona de su entorno la que encontró el cuerpo sin vida de la anciana y dio aviso al servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

Eran las 18:45 horas de este martes. Las primeras dotaciones policiales que llegaron al lugar comprobaron que la víctima estaba inconsciente y presentaba signos de violencia. Según afirman los medios locales, también estaba maniatada.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, encargada de la investigación, “el interior de la vivienda presentaba un visible desorden, con ciertas estancias revueltas”. La mujer tenía movilidad reducida y sufría una deficiencia respiratoria grave, por lo que recibía asistencia domiciliaria, según confirma la Policía.

Tras el levantamiento del cadáver, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Burgos para realizar la autopsia que se realizará en el día de hoy y que tratará de determinar las causas de su muerte.

La Policía Judicial ya ha comenzado a tomar declaración a los testigos y al entorno más cercano de la víctima. Tras la inspección ocular en el lugar de los hechos, la Policía Científica ya tiene las conclusiones que ayudarán a determinar el móvil del crimen. De momento, la investigación sigue abierta y no descarta ninguna hipótesis, “incluida la del robo”.

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