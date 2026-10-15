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Mejores momentos | 15 de octubre

“¿Cómo ‘incluso’?”: Roberto Leal, a punto de provocar una crisis entre Javier Veiga y Marta Hazas

El presentador ha provocado un divertido momento de confusión cuando ha mezclado la obra de teatro de los dos invitados con su relación de pareja real.

Roberto Leal, a punto de provocar una crisis entre Javier Veiga y Marta Hazas

“¿Cómo ‘incluso’?”: Roberto Leal, a punto de provocar una crisis entre Javier Veiga y Marta Hazas

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Por un “incluso”, Roberto Leal ha estado a punto de provocar una crisis de pareja entre Javier Veiga y Marta Hazas. Ha sido el divertido momento que se ha vivido en Pasapalabra por un malentendido cuando el presentador le ha preguntado al actor por la obra de teatro que hacen juntos, titulada Un matrimonio sin filtros.

“Estáis…, porque incluso…, en la obra la cosa no va bien, ¿no?”, se ha liado Roberto intentando hablar del guion. Javier ha reaccionado con sorpresa ante esta confusión: “¿Cómo ‘incluso’? No, en la vida bien, creo”. El presentador ha justificado que había mezclado el teatro con el pique que han vivido en La Pista, con triplete de victorias para Marta.

El actor, entre risas, ha bromeado con la posibilidad de que su mujer le hubiera contado algo a Roberto que él desconocía. “Se llevan muy bien, se ve”, ha querido aclarar el presentador sobre la pareja para salir del jardín en el que se había metido. ¡Descubre el momento al completo en el vídeo!

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