El gesto de orgullo de David en AlaZ: roza el bote de Pasapalabra y sentencia ante Moisés

David se caracteriza por ser un concursante que habla también a través de los gestos. En su día, Almudena Cid le describió como “corporal” por su forma de expresarse a través del cuerpo. Esta vez, ha sido un puño de satisfacción por un complicado acierto el que ha reflejado su orgullo en el momento más decisivo de este AlaZ, cuando más igualado estaba su duelo contra Moisés.

En un toma y daca constante de buenos turnos, haciendo que la tensión fuera creciendo, los dos han completado su primera ronda con un gran marcador. Moisés, con 21 aciertos. David, con 20. Sin embargo, el riojano se ha estancado ahí y el barcelonés ha ido a más, sacando dos de sus letras pendientes.

Además, David no se ha conformado. Se ha preparado para pronunciar bien “esméctico”, como persona “que tiene virtud de limpiar”, y esa respuesta le ha dejado a sólo dos letras del bote de 1.186.000 euros. Además, ha sido ya un listón inalcanzable en este duelo para Moisés. ¡Dale al play y disfruta de este frenético AlaZ!