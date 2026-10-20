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Mejores momentos | 20 de octubre

¿Pablo Alborán interpretó a Harry Potter? Fran Perea flipa con el fallo de Mario Vaquerizo

Cuando todos creíamos que el papel había sido de Daniel Radcliffe durante toda la saga, resulta que quien interpretó al famoso mago fue el cantante malagueño

¿Pablo Alborán interpretó a Harry Potter? Fran Perea flipa con el fallo de Mario Vaquerizo

¿Pablo Alborán interpretó a Harry Potter? Fran Perea flipa con el fallo de Mario Vaquerizo

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Mario Vaquerizo ha reescrito por completo la historia de una de las sagas más famosas del cine. El cantante ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la tarde en Pasapalabra al confundir al actor que interpretó a Harry Potter. Con su respuesta, Pablo Alborán ya no sólo llena estadios con sus canciones: también lucha contra Voldemort, estudia magia y empuña una varita.

La anécdota se ha producido durante el panel de Palabras Cruzadas del equipo azul. Estaba lleno de famosos nacidos en el año 1989 y lo que se buscaba era el apellido. Desde el primer momento, el protagonista entre las respuestas ha sido el cantante malagueño porque Mario no le ha identificado como el artista que ha triunfado con canciones como ‘Solamente tú’ y ‘Saturno’.

El remate lo ha puesto en su siguiente turno, cuando sí ha respondido Alborán… pero como actor que interpretó a Harry Potter. Las cámaras tenían que centrarse en enfocar al equipo azul, así que no han podido captar cómo enfrente han empezado a reírse Fran Perea y Candela Serrat. “No voy a poder superarlo nunca”, han bromeado los dos sobre el lapsus de Mario, imaginando al cantante malagueño en Hogwarts. ¿Será que ahora Daniel Radcliffe canta baladas? ¡Revívelo en el vídeo!

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