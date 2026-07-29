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Mejores momentos | 29 de julio

Javier desenmascara a David: ¿por qué ha mejorado tanto en La Pista?

El concursante barcelonés ha confirmado su racha en la prueba musical con un nuevo triunfo, sorprendente por la canción que ha acertado.

Javier desenmascara a David: ¿por qué ha mejorado tanto en La Pista?

Javier desenmascara a David: ¿por qué ha mejorado tanto en La Pista?

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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“La vida te da sorpresas”, dice la letra de ‘Pedro Navaja’. En La Pista, la sorpresa lleva en los últimos programas el nombre de David. El barcelonés está evidenciando su mejoría en la prueba musical desde que empezó el verano y lleva algunos días especialmente pletórico. Ha vuelto a ganar en su nuevo duelo contra Javier, sólo un día después de su pleno con ‘La mordidita’ de Ricky Martin.

El impresionante verano de David en La Pista: pleno al ritmo de ‘La mordidita’

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Esta vez no se ha llevado cinco segundos, pero casi. David ha reconocido la canción con el verso de la letra, lo que tampoco es demasiado frecuente. Roberto Leal se ha quedado alucinado cuando el concursante ha empezado a cantar ‘Pedro Navaja’, y lo ha comentado después con Javier.

De hecho, ha sido el madrileño quien ha destapado el motivo de la mejoría de David: “¡Está escuchando todo el día música!”. Incluso ha revelado que lo hace antes de cada programa. “Está con los cascos todo el día”, ha asegurado. ¡Dale al play y descubre todos los detalles!

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