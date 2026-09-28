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Mejores momentos | 28 de septiembre

Rocío Madrid reivindica el mundo rural: “En España, cada rincón es maravilloso”

La actriz se ha despedido lanzando un importante mensaje en favor de los pueblos españoles.

Rocío Madrid reivindica el mundo rural

Rocío Madrid reivindica el mundo rural: “En España, cada rincón es maravilloso”

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Como cada vez que despide a los invitados que acompañan a los concursantes durante tres programas, Roberto Leal se ha interesado en conocer los proyectos en los que andan metidos los amigos del programa.

Esta vez, Rocío Madrid ha llamado la atención de todos los presentes con un emotivo e importante discurso en favor del mundo rural. Según ha dicho la actriz, España tiene rincones maravillosos.

Josema Yuste se ha sumado a la proclama de su compañera y ha refutado todos y cada uno de los puntos que ha pronunciado asegurando que, a veces, no es necesario irse a Japón para descubrir lugares bellísimos. ¡Imperdible!

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