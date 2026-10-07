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Mejores momentos | 7 de octubre

El beso de Moisés al cielo al hacer pleno en La Pista gracias a Pau Donés y su ‘Depende’

Roberto Leal ha apostado que los concursantes iban a saberse la canción y, aunque David ha fallado, Moisés ha cumplido sus expectativas.

El beso de Moisés al cielo al hacer pleno en La Pista gracias a Pau Donés y su ‘Depende’

El beso de Moisés al cielo al hacer pleno en La Pista gracias a Pau Donés y su ‘Depende’

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David se ha dado ya cuenta de que Moisés es un hueso duro de roer en La Pista. El riojano tiene un gran oído musical y ha vuelto a demostrarlo con un pleno al acertar ‘Depende’, uno de los temas más populares de Pau Donés y Jarabe de Palo. Además, lo ha celebrado con un gesto cargado de significado.

Antes de que sonara la música, Roberto Leal ya había lanzado una predicción. El presentador estaba convencido de que los concursantes identificarían rápidamente la canción. “Me juego el dinero acumulado que tenéis vosotros”, ha bromeado.

Sin embargo, el pronóstico sólo se ha cumplido a medias porque David no ha logrado identificar el tema. No ha tenido más remedio que pasar el turno a Moisés, que se ha animado a cantar. “Cómo rompe la voz”, ha bromeado Roberto. Después, mientras sonaba la música, el alfareño ha dirigido la mirada hacia arriba y ha lanzado un beso al cielo, dedicando el momento a Pau Donés. ¡Revívelo en el vídeo!

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El beso de Moisés al cielo al hacer pleno en La Pista gracias a Pau Donés y su ‘Depende’

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La bonita complicidad de David con Moisés mientras se juega su permanencia en plena Silla Azul

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