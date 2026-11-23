Arantxa del Sol ha regresado a Pasapalabra con el objetivo de ayudar a David en todo lo posible en su carrera por el bote. La modelo ha demostrado, desde la primera prueba, su ambición por hacer las cosas bien.

En el Una de cuatro, después de que Adrián Lastra y el propio concursante central hubiesen fallado, ella ha conseguido resolver hasta el final sin fallar ni una sola de las cuestiones planteadas por Roberto Leal.

“¡Maravilla!”, ha exclamado el presentador alucinado con la prestación de la invitada. ¡No te pierdas el impresionante trabajo de Arantxa del Sol!