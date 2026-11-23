¡Comienza la cuenta atrás para conocer al ganador de La Voz 2026! Después de superar las Audiciones a ciegas y las tensa Batallas, los talents afrontan la fase más decisiva del concurso... ¡los Directos!

El próximo viernes tendrá lugar la primera semifinal en directo, una noche en la que los aspirantes deberán dar lo mejor de sí mismos sobre el escenario para conseguir una de las diez plazas disponibles en la siguiente semifinal.

Esta vez, la audiencia será la encargada de decidir quiénes continúan en La Voz. Los espectadores tendrán en sus manos el futuro de los talents en una gala en la que cada actuación será fundamental para seguir soñando con la victoria.

La emoción está asegurada en el arranque de la recta final del programa. ¡No te pierdas la primera semifinal de La Voz 2026, el próximo viernes a las 22:00 horas en Antena 3!