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Mejores momentos | 16 de septiembre

El balance de Moisés tras los primeros programas de su nueva etapa: “Sorprendido”

El concursante alfareño ha asegurado que está teniendo “suerte” y que se lo está pasando muy bien en su regreso a Pasapalabra, mientras que Roberto Leal ha destacado su mérito.

El balance de Moisés tras los primeros programas de su nueva etapa: “Sorprendido”

El balance de Moisés tras los primeros programas de su nueva etapa: “Sorprendido”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Roberto Leal lo tiene claro sobre cómo lo está haciendo Moisés desde su regreso a Pasapalabra: “Quien tuvo, retuvo”. El alfareño ha comenzado su séptimo programa de esta nueva etapa capitaneando al equipo naranja, fruto de su victoria en el pasado AlaZ. Estuvo brillante con 23 aciertos, sondeando incluso el bote, y nada pudo hacer David por alcanzarle.

Moisés firma su mejor AlaZ: llega a 23 aciertos, desarbola a David... ¡y va a por el bote!

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El presentador le ha pedido un pequeño balance sobre sus sensaciones. Moisés, algo más autocrítico, ha asegurado que estaba “sorprendido” y ha hablado del factor “suerte”. “Es como si estás un año sin jugar al baloncesto y, de repente, regresas a las canchas con poco tiempo para practicar”, ha comparado. Por eso, se siente afortunado: “Algún triple ha entrado y me lo estoy pasando muy bien”.

De momento, el balance tras seis duelos contra David en AlaZ es de dos victorias, dos empates y dos derrotas, lo que demuestra que hay equilibrio y mucho nivel y exigencia. “No se te ve nada oxidado”, ha asegurado Roberto, que le ha atribuido “antigüedad muscular” para explicar por qué se ha puesto fuerte con tan pocos programas. ¡Dale al play!

Moisés firma su mejor AlaZ: llega a 23 aciertos, desarbola a David... ¡y va a por el bote!

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