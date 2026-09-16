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Amiga de Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada en México: "Creemos que fue alguien del círculo"

Se estrecha el cerco sobre el asesino de Claudia Tacoronte, la joven estudiante apuñalada en México durante su intercambio. La policía apunta hacia El Trompas, un delincuente habitual de México que habló con ella apenas unas horas antes del crimen. Sin embargo, su entorno no descarta que haya sido alguien cercano.

Crimen Claudia

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El asesinato de Claudia Tacoronte continúa conmocionando a todo su entorno, que lucha por hacer justicia. La joven estudiante de 21 años fue asesinada en México, donde estaba de intercambio desde hacía apenas un mes.

Crimen Claudia

El asaltante huyó después de apuñalarla en plena calle en varias ocasiones. Sin embargo, la policía está cada vez más cerca de dar con él. El principal sospechoso es Paco, conocido como El Trompas, un delincuente con antecedentes de México.

En las imágenes de unas cámaras de seguridad se ve a Claudia hablando con El Trompas momentos antes del asesinato. Además, este individuo presenta un largo historial de antecedentes delictivos, principalmente de robos. De hecho, horas antes del presunto asesinado de Claudia, las cámaras de seguridad de una zapatería le graban cometiendo un presunto hurto.

Sin embargo, el entorno cercano de Claudia Tacoronte no descarta que podría haber sido alguien "del círculo". "Era una chica que llamaba la atención, muy guapa", asegura Kat, una de sus amigas.

La familia de Claudia exige justicia, mientras las autoridades tienen los ojos puestos en El Trompas, al que no se descarta que detengan en las próximas horas.

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