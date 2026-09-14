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Mejores momentos | 14 de septiembre

La frustración de David: siendo de Barcelona, tarda en reconocer ‘Amigos para siempre’

La canción parecía hecha a medida para el duelo entre los concursantes porque, más que rivales, han demostrado desde el primer día que son muy buenos compañeros.

La frustración de David: siendo de Barcelona, tarda en reconocer ‘Amigos para siempre’

La frustración de David: siendo de Barcelona, tarda en reconocer ‘Amigos para siempre’

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Apenas han vivido juntos cinco programas, pero David y Moisés han congeniado a las mil maravillas desde el primer momento en Pasapalabra. Se ha visto estas tardes en pequeños detalles, como la forma en la que el barcelonés se alegró del empate del debutante en su primer AlaZ o en cómo el riojano compartió su alegría con su compañero en el pasado duelo por un acierto que le libraba de la Silla Azul.

¡Como un gol en el último segundo! El eufórico acierto de Moisés para empatar con David en AlaZ

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Por eso, la canción que ha sonado en su cara a cara en La Pista parecía hecha a medida para ellos. En general, para todas las parejas de concursantes de Pasapalabra: ‘Amigos para siempre’. Sin embargo, les ha despistado la versión que ha sonado, la de Los Manolos, y han tardado en reconocerla tanto que Roberto Leal ha tenido que darles el título alternativo.

Entonces, David ha lamentado no haber caído antes, entre otros motivos porque él es de Barcelona y se trata de la canción oficial de aquellos Juegos Olímpicos de 1992. Incluso ha dado el título en catalán. ¡Revívelo en el vídeo!

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