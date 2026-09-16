Haidar recuerda el secuestro que sufrió con 8 años y que conmocionó a España: "Llegué a olvidarme del castellano en Irak"

Haidar Ali hoy es un hombre de 28 años, pero hubo un momento en el que fue Sara, una niña de 8 años que mantuvo a toda España con el corazón en un puño. Esta fue secuestrada por su propio padre en Irak, donde estuvo dos años viviendo una vida completamente ajena a la suya y a los intentos de su madre de recuperarla.

Cuando fue secuestrada, sus padres ya estaban separados y su madre Leticia era quien tenía la custodia. Sin embargo, un día su padre le hizo las maletas y le dijo que la llevaba de vacaciones a Irak a conocer a su familia paterna.

Sara viajó a Basora con su padre y empezó a vivir con una familia que hasta ese momento era ajena. Siempre pensó que regresaría a España hasta que pudo hablar por teléfono con su madre y le advirtió que aquello no eran unas vacaciones.

Durante dos años, la vida de Sara se transformó por completo. Comenzó a llevar hiyab, a convivir con bombas y a normalizar situaciones que se convirtieron en su nueva normalidad.

"Llegué a olvidar el castellano", recuerda Haidar, "pero no lo concebí como una supervivencia, me sentía bien y a gusto con mi padre". Pese a todo, Sara seguía teniendo cariño a su padre y no llegaba a ser consciente de lo ocurrido.

Tras dos años de secuestro, su padre fue detenido y Sara pudo volver con su madre. Un regreso a España que se llevó la atención de todo el país.

Durante años, Sara trató de volver a una normalidad que se le hacía extraña. Una sensación que tuvo mucho que ver con su identidad: no se sentía mujer. Por eso, pronto comenzó su transición y empezó a vivir la vida que quería.

Hoy, Sara es Haidar Ali, un hombre trans que nos cuenta cómo vivió uno de los secuestros más conocidos de nuestro país. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!