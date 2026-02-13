“Cuidado con Francisco”: Roberto Leal flipa con lo “fuerte” que es en La Pista

Desde la etapa de Óscar y Moisés, Pasapalabra no contaba con un concursante tan bueno en La Pista. Francisco, en sólo cuatro programas, se ha convertido en la revelación en esta prueba musical porque ha firmado su tercer pleno y aún sigue sin perder. Ya destacó Roberto Leal hace un par de tardes que estaba demostrando tener un gran oído.

La canción ha traslado esta vez a los concursantes al año 1965. Una vez más, Francisco ha vencido en velocidad a Alejandro con el pulsador. Era clave porque también sabía la respuesta con sólo el primer fragmento: ‘Si yo tuviera una escoba’. Ha preferido contar el estribillo en vez de cantarlo, fruto de la timidez para que Roberto no le gastara una broma, pero era más que suficiente para sumar los cinco segundos.

Con lo que el presentador no podría bromear era con su estadística a pesar de llevar aún pocos programas. “Es fuerte”, ha asegurado, advirtiendo a Alejandro y a todos: “Cuidado con Francisco”. ¡Revive este duelo musical en el vídeo!