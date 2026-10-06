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EL MIÉRCOLES TRAS EL HORMIGUERO

La Mesa analiza el 29-N con Vallés, Redondo y Nart, y sienta a Sara Carbonero, Míchel y David Summers

Cristina Pardo reúne este miércoles en Antena 3 a analistas políticos para repasar las claves del adelanto electoral y cierra el programa con una sorpresa preparada para cinco invitados de mundos muy distintos.

La Mesa analiza el 29-N con Vallés, Redondo y Nart, y sienta a Sara Carbonero, Míchel y David Summers

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Alejandro Hergon
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El 29-N, a examen

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre centrará el arranque de La Mesa este miércoles, tras El Hormiguero. Vicente Vallés, director de Antena 3 Noticias 2, abordará algunas de las dudas que plantean los comicios: si Pedro Sánchez podría mantener la Presidencia pese a un resultado adverso, la viabilidad de un gobierno sin el apoyo de Junts, o si Alberto Núñez Feijóo podría gobernar en caso de victoria sin el respaldo de Vox.

Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, analizará cómo toma el presidente sus decisiones cuando se juega su futuro político, a partir de lo que él mismo vivió en primera persona en la convocatoria del 28A. Javier Nart señalará cuál es el error que no se pueden permitir los adversarios de Sánchez, e Iván Espinosa de los Monteros explicará las claves de una posible negociación entre PP y Vox de cara al 29-N.

Vivienda: el propietario señalado por Óscar Puente

La vivienda vuelve a tener un papel destacado en el programa. Esta semana se sienta en La Mesa Javier Medina, el propietario de once viviendas señalado públicamente por el ministro de Transportes, Óscar Puente; junto a Ignacio Lazaro, el primer casero de Maricarmen; Beatriz Duro, la abogada de Maricarmen; Lara Bueno, detective y el escritor Máximo Huerta.

Sara Carbonero, Míchel y David Summers

El programa cierra con un bloque que reúne a la periodista Sara Carbonero, el exfutbolista Míchel y el cantante David Summers, junto al político del PP Borja Sémper y la presentadora Inma del Moral. Cinco invitados de mundos muy distintos que, además de protagonizar una conversación poco habitual, se enfrentarán a una sorpresa que todavía desconocen.

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