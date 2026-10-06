Adrián, en guerra con su expareja por la custodia de su perro: "He estado diez años con él, no me merezco pasar por esto"

Adrián lleva cinco años en guerra con su expareja, a la que le reclama poder seguir viendo a Mickey, un perro de 14 años al que ha cuidado desde el primer día. El perro está a nombre de ella y ahora no le permite verlo.

Según Adrián, ambos habían mantenido durante años un acuerdo verbal para compartir el cuidado de los dos perros que tenían, alternando las estancias entre sus casas. Sin embargo, todo cambió con el fallecimiento del otro perro, que estaba a nombre de Adrián, tras el cual su pareja decidió quedarse con Mickey.

"Me mandó un WhatsApp diciendo que la decisión estaba tomada", nos cuenta Adrián, "pero llevo 10 años con él y tengo un vínculo, no me merezco pasar por esto".

Desesperado, Adrián ha pensado en recurrir a la vía legal, aunque confía en que su expareja reconsidere su postura antes de iniciar el procedimiento y puedan encontrar una solución para seguir viendo a Mickey. ¿Logrará volver a ver a su perro?