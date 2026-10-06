Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés mediará entre Begoña y Valentina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos...

Valentina y Begoña mantendrán una importante conversación... La secretaria seguirá dudando de Begoña... ¡Sabe que sigue enamorada de Andrés!

Por su parte, ella habla con él y le cuenta parte de lo que se ha enterado de Begoña. Andrés, entonces, decidirá intervenir entre las dos. ¿A quién apoyará?

Gabriel se verá entre la espada y la pared con la llegada de Hugo Brossard... ¿Va a readmitir a los De la Reina?

El francés querrá ponerse al día y descubrir todo lo que está ocurriendo en la empresa... ¿Qué hará cuando descubra la grave crisis que hay? ¿Quiere que vuelvan los De la Reina a trabajar?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.