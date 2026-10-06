Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La receta de tallarines con pulpo de Karlos Arguiñano: fácil, sabrosa y perfecta para toda la familia
Karlos Arguiñano combina pasta fresca, pulpo cocido y verduras en una receta sencilla y completa que puede servirse como plato único para cualquier comida.
Las verduras se pochan antes de incorporar el pulpo troceado, el tomate concentrado y el vino blanco. Después, la pasta cocida se mezcla en la misma cazuela para integrar todos los sabores.
Para terminar, Arguiñano en su Cocina abierta dora las patas de pulpo reservadas y las sirve sobre los tallarines junto a tomates cherry, cebollino y perejil. Su consejo para conseguir pasta al dente es retirarla del agua un poco antes.