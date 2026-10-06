La receta de tallarines con pulpo de Karlos Arguiñano: fácil, sabrosa y perfecta para toda la familia

Las verduras se pochan antes de incorporar el pulpo troceado, el tomate concentrado y el vino blanco. Después, la pasta cocida se mezcla en la misma cazuela para integrar todos los sabores.

Para terminar, Arguiñano en su Cocina abierta dora las patas de pulpo reservadas y las sirve sobre los tallarines junto a tomates cherry, cebollino y perejil. Su consejo para conseguir pasta al dente es retirarla del agua un poco antes.