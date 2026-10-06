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CRISIS EN CEUTA

Miles de migrantes desalojados en Ceuta, de las playas a los montes: "He cogido mi caseta y al monte"

Casi todos los asentamientos de migrantes instalados en las playas de Ceuta han sido desalojados ante la inminente visita de los Reyes. Sin embargo, muchos no han vuelto a Marruecos, sino que se han movido de las playas a los montes o a otros puntos de la ciudad.

Ceuta

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Los asentamientos de migrantes improvisados que llenaban las playas de Benítez o del Trampolín en Ceuta han sido desalojados. Alrededor de mil migrantes han regresado a Marruecos, ¿pero dónde han ido los casi 2.000 restantes?

Los desalojados han cambiado sus campamentos de las playas a los montes. "He cogido mi caseta y al monte", afirma uno de ellos. Sin embargo, los más privilegiados pagan cantidades ingentes de dinero para dormir en una casa o, en ocasiones, en portales.

Las calles continúan repletas de migrantes durmiendo en bancos o aceras, mientras otros dan con casas abandonadas u okupadas. "Dormimos por la calle", nos cuenta uno de ellos.

Ahora, tan solo queda un último campamento en la zona del Guano. ¿Cómo quedará Ceuta ante la visita del rey Felipe VI y la reina Letizia?

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