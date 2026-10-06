Miles de migrantes desalojados en Ceuta, de las playas a los montes: "He cogido mi caseta y al monte"

Los asentamientos de migrantes improvisados que llenaban las playas de Benítez o del Trampolín en Ceuta han sido desalojados. Alrededor de mil migrantes han regresado a Marruecos, ¿pero dónde han ido los casi 2.000 restantes?

Los desalojados han cambiado sus campamentos de las playas a los montes. "He cogido mi caseta y al monte", afirma uno de ellos. Sin embargo, los más privilegiados pagan cantidades ingentes de dinero para dormir en una casa o, en ocasiones, en portales.

Las calles continúan repletas de migrantes durmiendo en bancos o aceras, mientras otros dan con casas abandonadas u okupadas. "Dormimos por la calle", nos cuenta uno de ellos.

Ahora, tan solo queda un último campamento en la zona del Guano. ¿Cómo quedará Ceuta ante la visita del rey Felipe VI y la reina Letizia?