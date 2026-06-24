Entre el amor y 676.000 euros: el ingenioso apunte de Goyo Jiménez en La Pista al mirar el bote

Goyo Jiménez está atento siempre a todos los detalles, y de ahí saca algunos de sus mejores momentos de humor. Lo ha demostrado en Pasapalabra al romper un momento romántico por mirar al bote, tras el duelo entre Javier y David en La Pista. El cómico ya había hecho sus deberes en la prueba ayudando al concursante madrileño con un pleno gracias a Michael Jackson, y bromeando con su propia recreación del ‘moonwalk’.

A los concursantes les ha tocado una canción aún más antigua, del año 1968. Una vez más, su juventud ha pesado para tardar en reconocer ‘Tengo tu amor’, de Fórmula V. De hecho, el barcelonés ha ganado gracias al título con otras palabras. En cualquier caso, el ambiente que se ha creado mientras sonaba esta canción ha sido de absoluta ternura… hasta que ha intervenido Goyo con un apunte punzante.

El cómico se ha fijado en que en la pantalla superior del plató aparecía el título… junto con la cantidad del bote: “Tengo tu amor, para qué quiero más, 676.000 euros”. Entre risas, lo ha descrito como “una metáfora preciosa”. ¡Dale al play y revívelo!