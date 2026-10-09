“¡Ahora sí!”: Supremme de Luxe rompe su sequía en La Pista gracias a ‘La gota fría’

Supremme de Luxe ha sufrido en La Pista durante esta visita a Pasapalabra. La prueba, que siempre se le ha dado bien, se le ha complicado en estos programas, ya fuera por las canciones o ya por tener como rival a Ana Locking. Eso sí, en estos duelos hemos visto una gran química entre las dos invitadas, incluso desplegando su habitual fantasía de Drag Race España en el plató del concurso al ritmo de ‘Ma Baker’.

De esta manera, Supremme se estaba quedando con una espinita… que ha podido quitarse a tiempo. Ha sido con una canción… ¡del año 1938! Eso sí, lo que ha sonado es una versión que triunfó en 1993. Ana ha sido más rápida con el pulsador, pero no la ha reconocido. Y eso ha permitido el triunfo de su rival.

Supremme ha dado la respuesta con un poco de temor dada su sequía en la prueba musical, pero curiosamente ha hecho pleno gracias a ‘La gota fría’ de Carlos Vives. “¡Ahora sí!”, ha celebrado. ¡No te lo pierdas en el vídeo!