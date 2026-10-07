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Mejores momentos | 7 de octubre

La bonita complicidad de David con Moisés mientras se juega su permanencia en plena Silla Azul

El gesto se ha podido apreciar durante la prueba y después los concursantes lo han comentado, porque el barcelonés podría haber corrido el riesgo de desconcentrarse.

La bonita complicidad de David con Moisés mientras se juega su permanencia en plena Silla Azul

La bonita complicidad de David con Moisés mientras se juega su permanencia en plena Silla Azul

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La Silla Azul ha dejado un momento muy curioso, tan rápido como significativo, pero que ha venido a demostrar la buena relación que hay entre David y Moisés ya tras 22 programas juntos. El barcelonés se jugaba la permanencia y, en la primera de las preguntas, la respuesta correcta tenía mucho que ver con su compañero… porque era “riojano”.

David, que por supuesto ha acertado, ha esbozado una sonrisa mientras dirigía su mirada cómplice a Moisés. El gesto ha sido comentado después en la mesa. El riojano precisamente ha aplaudido el acierto, al mismo tiempo que ha advertido de que el detalle podría haber salido caro. “Hay que tener cuidado de no desconcentrarse en la Silla Azul”, ha comentado.

Después, ha sido el propio David quien ha hablado de la jugada. “Se me ha escapado la risilla”, ha reconocido, coincidiendo con que a la vez tenía que mantener la concentración para que no le pillara desprevenido la siguiente pregunta. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!

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