Paloma se animó a participar en 'Top Dance' por la broma de una prima suya, que le informó del casting. Y es que el terremoto de A Coruña lo mismo te baila "una muñeira, que breakdance".

Enérgica, simpática, con buen rollo... Veremos si el movidito 'Bitch better have my money' de Rihanna, que le viene como anillo al dedo, consigue convencer al jurado para que "Palomator" entre en 'Top Dance'. ¡Atención, que vienen curvas!