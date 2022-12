María, la madre del bebé que desapareció con su abuelo en Huelva: "Si sale de esta, lo hará con secuelas"

En Huelva un abuelo ha fallecido después de haber desaparecido junto a su nieto de 22 meses. Horas después de denunciar que no se conocía su paradero, el hombre y el pequeño aparecieron con vida, pero el abuelo moría al llegar al hospital.

La madre del bebé considera que la principal hipótesis es que su padre se intentó suicidar, y se llevó a su hijo con él. El resto de los familiares, por otra parte, ha asegurado que tenía problemas. “Cuando le da un ataque de ansiedad le da por decir que va a quitarse la vida”, han afirmado.

Un vecino los localizó a 17 kilómetros de donde fueron vistos por última vez, y Antonio ya estaba inconsciente. El bebé, aunque está con vida, continúa en estado crítico.

¿Cuáles son las novedades?

Arancha Pérez Ponce está en directo en Sevilla, donde el bebé está siendo tratado, y ha hablado con su madre. Nos ha contado que el bebé está muy mal y, que si consigue sobrevivir, lo hará con secuelas. La familia lo está pasando fatal y solo espera que todo esto pase ya y sea un susto.

La joven ha contado que desaparecieron a las tres y media de la tarde, pero no se enteraron hasta la noche a pesar de que la familia de su pareja sí lo sabía, pero no les avisaron. Se enteraron por fuentes policiales. "Supongo que no avisaron porque pensaban que era un susto y aparecerían", ha afirmado.

Los médicos le han dicho que tiene el cerebro dañado y están esperando a que pasen las horas pertinentes para ver cómo evoluciona.