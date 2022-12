De cura a traficante de órganos por una buena razón: "La única opción que vi era comprar al niño"

Este viernes ha visitado Espejo Público un invitado que ha jugado su vida por salvar la de los demás. Se trata del padre Ignacio María Doñoro, que llegó a hacerse traficante de órganos para salvar la vida de un niño. Eso tan solo fue el principio, su labor por los jóvenes sin futuro le han llevado a la nominación al Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

Manuel, un adolescente de 14 años iba a ser vendido por 21 euros a un traficante de órganos para poder alimentar a sus cuatro hijas. Vestido con una camiseta sucia y barba de una semana, alquiló una camioneta para llegar hasta allí y simular que también era un traficante. De esa manera y pagando un dólar más a la familia, agarró al niño, lo metió en el vehículo lo más rápido que pudo y lo rescató. Esto ocurrió hace 30 años, pero a partir de ahí salvó la vida de muchos niños.

Desde hace 10 años realiza una labor fundamental en Perú, porque ya retirado de la vida militar fundó Hogar Nazaret, una casa de acogida en el Amazonas peruano en la que tratan de dar una vida digna a niños huérfanos o de familias vulnerables que sobreviven bajo la extrema pobreza y a otros muchos que han sido víctimas de trata y prostitución.

Así ocurrió

"La única opción que vi era comprar al niño porque los padres no se lo habían entregado a los traficantes de órganos. Lo iban a entregar ya y el precio de la vida de aquel niño eran 25 dólares, yo pagué un dólar más y salí corriendo. Lo llevé a la clínica, ocurrió un antes y un después en mi vida y desde entonces me dedico a esto, a los niños en situación de mayor vulnerabilidad" cuenta sobre cómo fue el momento en el que compró al pequeño.

"Manuel me miró y aquella mirada y aquella mirada para mi no era la mirada de un niño, ni siquiera una mirada de agradecimiento, yo sentí la mirada de Dios que me estaba dando las gracias" explica emocionado.