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Pedro Cavadas, sobre las víctimas del accidente de trenes de Toledo: "Qué le vas a decir a una persona a la que se le ha terminado el mundo"

El cirujano ha asegurado que "todo lo que se pueda decir a los familiares de las víctimas está enlatado", aunque cree que los heridos sí pueden tener esperanza en su recuperación.

El cirujano Pedro Cavadas

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La sociedad española ha quedado conmocionada por el choque de dos trenes en la localidad toledana de Urda. La Mesa ha abordado las claves de una tragedia que deja decenas de víctimas mortales y más de 170 personas heridas.

Cristina Pardo ha charlado con el cirujano Pedro Cavadas, con quien ha abordado la situación psicológica que tienen que estar pasando los heridos, los supervivientes y las víctimas de los fallecidos. "Realmente, en estas circunstancias, todo lo que se pueda decir a los familiares de las víctimas está enlatado, porque qué le vas a decir a una persona a la que se le ha terminado el mundo", ha afirmado.

Al hablar de los heridos, Cavadas ha apuntado que sí pueden tener esperanza y ha aprovechado para hacer un alegato a favor de todos los profesionales de la Sanidad. "Se van a dejar la vida para que esas personas se pongan buenas", ha asegurado.

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