“Es la primera vez que una pluma me confunde”: Boris Izaguirre, totalmente perdido con Loro
Loro ha vuelto al escenario de Mask Singer para confundir más si cabe a los investigadores. Y es que ninguno de ellos parece tener claro quién se esconde bajo la máscara.
La samba brasileña de la primera intervención de Loro en Mask Singer 5 ha dado paso al ‘Gloria’ de Umberto Tozzi. Una interpretación impactante que ha cambiado la idea inicial de Ana Milán: “¿En qué momento ha pasado a ser Lora?
Con los prismáticos de oro en mano, Ana seguía igual de perdida. Así que Arturo Valls ha dado paso al expediente secreto para revelar una pista extra: un babi de cole. Y es que, según ha contado esta enigmática máscara, “lo mejor que aprendí en mi época de cole, no estaba en los libros”.
Esto ha despertado las alertas de Ruth y Boris, que directamente han afirmado que se trata de un cocinero. Aprovechando las pistas iniciales, la cantante está convencida de que se trata de Alberto Chicote; mientras que Boris abandona su apuesta de Dani García para cambiarlo por Karlos Arguiñano.
Ana ha optado por abandonar la línea de la “lora” y se ha decantado por el aventurero Jesús Calleja. Ahora bien, el que sí ha optado por mantenerse firme con respecto a lo elegido en la primera gala, ha sido Juan y Medio: “Para mí es César, de Los Morancos”. ¿Quién tendrá razón? ¡Mantente atento para no perderte nada!
