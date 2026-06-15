Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 15 de junio

La gran jugada de Andrea en el panel con bote: “¡Qué buena tirada!”

Andrea ha llegado a jugar la Gran final de La ruleta de la suerte tras conseguir el panel con bote con un total de 3.182 euros.

La gran jugada de Andrea en el panel con bote: “¡Qué buena tirada!”

La gran jugada de Andrea en el panel con bote: “¡Qué buena tirada!”

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

La concursante ha ido cogiendo ventaja durante todo el concurso y ha sabido sacarle partido a los comodines que ha ido recopilando a lo largo de los paneles.

En el panel con bote, Andrea ha hecho una tirada perfecta para caer en el gajo del bote y se ha asegurado un total de 3.181 euros antes del panel final en el que cuenta también con un comodín de ayuda.

En la Gran final, Andrea ha tenido que jugar para descubrir una escultura y un autor. A pesar de tener el comodín con ventaja no ha podido acertar la obra de ‘La sirena varada’ de Eduardo Chillida.

Aunque no ha logrado llevarse los 3.000 euros de la Gran Final, la concursante se va de La ruleta de la suerte con 3.182 euros. ¡Enhorabuena!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Llamada de Jonathan Andic a los servicios de emergencias

La llamada íntegra de Jonathan Andic tras el accidente de su padre: "Envíen a alguien o envíen una ambulancia, por favor"

La venganza de Edurne contra Ana Mena: Las súplicas no salvan a la malagueña

La venganza de Edurne contra Ana Mena: Las súplicas no salvan a la malagueña

Elon Musk

Elon Musk, oficialmente primer trillonario de la historia: ¿Qué podría comprar con ese dinero?

CEBO
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos el secuestro de Publio Cordón de la mano de su hija

La gran jugada de Andrea en el panel con bote: “¡Qué buena tirada!”
Mejores momentos | 15 de junio

La gran jugada de Andrea en el panel con bote: “¡Qué buena tirada!”

“Le tendré que invitar a algo”: el agradecimiento de Caerlos a Alex por el ‘se lo doy’
Mejores momentos | 15 de junio

“Le tendré que invitar a algo”: el agradecimiento de Caerlos a Alex por el ‘se lo doy’

El concursante del atril amarillo ha jugado con estrategia y ha decidido dar el gajo del ‘se lo doy’ por segunda vez consecutiva a Caerlos.

Rubén Amón y Mariló Montero
MIGRACIÓN

La ironía de Rubén Amón sobre la regularización de migrantes: "Desconfío del apocalipsis migratorio"

El periodista ha ironizado con el "apocalipsis migratorio" que, a su juicio, se intenta trasladar con determinadas cifras.

La confesión de Jorge Fernández: “Yo nunca me he metido en una app de citas”

La confesión de Jorge Fernández: “Yo nunca me he metido en una app de citas”

Esperanza Aguirre

¿Qué hizo Esperanza Aguirre con los regalos que recibió como política?: "Lo fungible me lo quedé"

Pasapalabra

Este viernes, estreno de la nueva prueba final de Pasapalabra

Publicidad