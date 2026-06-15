La gran jugada de Andrea en el panel con bote: “¡Qué buena tirada!”

La concursante ha ido cogiendo ventaja durante todo el concurso y ha sabido sacarle partido a los comodines que ha ido recopilando a lo largo de los paneles.

En el panel con bote, Andrea ha hecho una tirada perfecta para caer en el gajo del bote y se ha asegurado un total de 3.181 euros antes del panel final en el que cuenta también con un comodín de ayuda.

En la Gran final, Andrea ha tenido que jugar para descubrir una escultura y un autor. A pesar de tener el comodín con ventaja no ha podido acertar la obra de ‘La sirena varada’ de Eduardo Chillida.

Aunque no ha logrado llevarse los 3.000 euros de la Gran Final, la concursante se va de La ruleta de la suerte con 3.182 euros. ¡Enhorabuena!

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