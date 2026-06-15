“Le tendré que invitar a algo”: el agradecimiento de Caerlos a Alex por el ‘se lo doy’

Alex está jugando bien en el panel de La ruleta de la suerte, pero las tiradas le han jugado una mala pasada.

El concursante del atril rojo ha caído hasta dos veces seguidas en el gajo de ‘se lo doy’ en el mismo panel. Con mucha estrategia, el de Getafe ha decidido dárselo en las dos ocasiones a su compañero Caerlos, dado que Andrea tiene más ventaja en el marcador sobre ellos.

“Le tendré que invitar a algo” ha confesado el cantante ante la buena acción de Alex en La ruleta de la suerte.

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