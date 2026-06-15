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Mejores momentos | 15 de junio

“Le tendré que invitar a algo”: el agradecimiento de Caerlos a Alex por el ‘se lo doy’

El concursante del atril amarillo ha jugado con estrategia y ha decidido dar el gajo del ‘se lo doy’ por segunda vez consecutiva a Caerlos.

“Le tendré que invitar a algo”: el agradecimiento de Caerlos a Alex por el ‘se lo doy’

“Le tendré que invitar a algo”: el agradecimiento de Caerlos a Alex por el ‘se lo doy’

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Alex está jugando bien en el panel de La ruleta de la suerte, pero las tiradas le han jugado una mala pasada.

El concursante del atril rojo ha caído hasta dos veces seguidas en el gajo de ‘se lo doy’ en el mismo panel. Con mucha estrategia, el de Getafe ha decidido dárselo en las dos ocasiones a su compañero Caerlos, dado que Andrea tiene más ventaja en el marcador sobre ellos.

“Le tendré que invitar a algo” ha confesado el cantante ante la buena acción de Alex en La ruleta de la suerte.

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