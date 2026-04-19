Martina Navratilova, Fregona en Mask Singer, revela el objeto que nunca puede faltar en su casa

La segunda gala de Mask Singer 5 ha traído otra estrella internacional a España. Se trata de nada menos que Marina Navratilova, la extenista que batió todos los récords en las décadas de los 70 y los 80.

La deportista se escondía tras la máscara de Fregona y ahora ha querido revelar algunos de sus secretos mejor guardados.

Navratilova ha confesado qué objeto no puede faltar en su casa, aunque no es la primera idea que se le ha venido a la mente. "No, no voy a decir esa", comentaba antes de dar su respuesta final.

También ha dejado claro que África es su continente soñado, y es que ha aparecido hasta en dos ocasiones durante la entrevista. Un lugar que desea visitar y que forma parte de sus recuerdos más cinéfilos.

La tenista ha conquistado todos los Grand Slam y ahora, años después de su retirada, ha hecho lo propio sobre el escenario de Mask Singer. Dale play al vídeo de arriba y descubre todo lo que ha contado sobre su vida alejada de los focos.