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Martina Navratilova, Fregona en Mask Singer, revela el objeto que nunca puede faltar en su casa

Fregona se ha quitado la máscara y escondía a nada menos que Martina Navratilova. Ahora nos confiesa sus secretos para que conozcamos en profundidad a la leyenda del tenis mundial.

Martina Navratilova, Fregona en Mask Singer, revela el objeto que nunca puede faltar en su casa

Martina Navratilova, Fregona en Mask Singer, revela el objeto que nunca puede faltar en su casa

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Borja Tamayo
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La segunda gala de Mask Singer 5 ha traído otra estrella internacional a España. Se trata de nada menos que Marina Navratilova, la extenista que batió todos los récords en las décadas de los 70 y los 80.

La deportista se escondía tras la máscara de Fregona y ahora ha querido revelar algunos de sus secretos mejor guardados.

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

Navratilova ha confesado qué objeto no puede faltar en su casa, aunque no es la primera idea que se le ha venido a la mente. "No, no voy a decir esa", comentaba antes de dar su respuesta final.

También ha dejado claro que África es su continente soñado, y es que ha aparecido hasta en dos ocasiones durante la entrevista. Un lugar que desea visitar y que forma parte de sus recuerdos más cinéfilos.

La tenista ha conquistado todos los Grand Slam y ahora, años después de su retirada, ha hecho lo propio sobre el escenario de Mask Singer. Dale play al vídeo de arriba y descubre todo lo que ha contado sobre su vida alejada de los focos.

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

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