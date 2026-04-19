Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

"¿Cómo han podido pensar en mí para esto?": Salva Reina se sincera sobre su paso por Mask Singer como Caracol

Caracol sustituyó su lentitud natural por el ritmo frenético que define a Salva Reina. El actor, tras el desenmascaramiento en Mask Singer, ha querido revelar cómo ha sido su experiencia bajo la máscara.

"¿Cómo han podido pensar en mí para esto?": Salva Reina se sincera sobre su paso por Mask Singer como Caracol

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Nadie esperaba ver a Salva Reina bajo la máscara de Caracol. Ni el público ni los investigadores ni el propio Salva Reina. Y es que el actor no podía creer que fuera a participar en Mask Singer 5.

"¿Cómo han podido pensar en mí para esto?", comienza explicando el ganador del Goya, aunque el plan le pareció maravilloso: "Me apetecía también el rollo de cantar, que nunca había cantado, grabar unas canciones…".

¡Salva Reina, desenmascarado!: el actor se escondía bajo el Caracol de Mask Singer

Así comenzaba su aventura, en la que quiso hacer que su dinamismo natural contrastara directamente con la apariencia lenta de Caracol: "Me parece gracioso darle esa vidilla a este animal".

Además, Salva tiene muy claro qué le unía a la máscara. Ambos comparten “una visión de la vida desde el buen humor y desde la alegría. No hace falta más que ver el divertido diseño de Caracol y la actitud del actor sobre el escenario para darse cuenta de que esta filosofía tan optimista ha derivado en una sinergia impecable.

Decir adiós a Caracol y a Salva Reina no ha sido fácil. Por suerte, puedes conocer más sobre su experiencia en Mask Singer dando play al vídeo de arriba. ¡No te lo pierdas!

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

“No podemos decir otra cosa que no sea gracias”: Jorgé Fernández y Laura Moure agradecen la fidelidad de la audiencia

“No podemos decir otra cosa que no sea gracias”: Jorgé Fernández y Laura Moure agradecen la fidelidad de la audiencia en el 20 aniversario

De las bromas de Roi a las predicciones de Aníbal: descubre todo lo que no se vio de la segunda gala de Tu cara me suena

De las bromas de Roi a las predicciones de Aníbal: descubre todo lo que no se vio de la segunda gala de Tu cara me suena

"¿Cómo han podido pensar en mí para esto?": Salva Reina se sincera sobre su paso por Mask Singer como Caracol

"¿Cómo han podido pensar en mí para esto?": Salva Reina se sincera sobre su paso por Mask Singer como Caracol

Adrián Rodríguez
Te lo contamos

Adrián Rodríguez, de salir del centro de desintoxicación a acabar condenado: ¿qué le ha pasado al actor de Física o Química?

¡Sueño cumplido! Paula Koops interpreta con Jeanette en directo '¿Por qué te vas?'
Mejores momentos | Gala 2

¡Sueño cumplido! Paula Koops interpreta con Jeanette en directo '¿Por qué te vas?'

Martina Navratilova, encantada con los ojos de Fregona en Mask Singer: "Te echaré de menos"
Contenido exclusivo

Martina Navratilova, encantada con los ojos de Fregona en Mask Singer: "Te echaré de menos"

Fregona llegaba a la segunda gala de Mask Singer para dejar el escenario impoluto y el público se vino arriba cuando Martina Navratilova aparecía tras la máscara. Pero, ¿cómo vivió la tenista esta experiencia?

María José
Nos lo cuenta

María José se quedó ciega de un ojo por usar mal las lentillas: "No sabía que no me podía duchar con ellas puestas"

Usaba lentillas continuamente, incluso para dormir, ducharse o bañarse en el mar. Aquello le provocó una infección tan grave, que hoy nos cuenta cómo ha perdido prácticamente toda la visión de un ojo.

El toque de atención de Àngel Llàcer a Martín Savi: "Creo que quieres recoger antes de sembrar"

El toque de atención de Àngel Llàcer a Martín Savi: "Creo que quieres recoger antes de sembrar"

La insólita técnica de David en el ¿Dónde Están?: de la bendición a “los golpecitos”

La insólita técnica de David en el ¿Dónde Están?: de la bendición a “los golpecitos”

Nervios, ilusión y muchas horas de trabajo: ¡así se prepararon los concursantes para la segunda gala!

Nervios, ilusión y muchas horas de trabajo: ¡así se prepararon los concursantes para la segunda gala!

Publicidad