"¿Cómo han podido pensar en mí para esto?": Salva Reina se sincera sobre su paso por Mask Singer como Caracol

Nadie esperaba ver a Salva Reina bajo la máscara de Caracol. Ni el público ni los investigadores ni el propio Salva Reina. Y es que el actor no podía creer que fuera a participar en Mask Singer 5.

"¿Cómo han podido pensar en mí para esto?", comienza explicando el ganador del Goya, aunque el plan le pareció maravilloso: "Me apetecía también el rollo de cantar, que nunca había cantado, grabar unas canciones…".

Así comenzaba su aventura, en la que quiso hacer que su dinamismo natural contrastara directamente con la apariencia lenta de Caracol: "Me parece gracioso darle esa vidilla a este animal".

Además, Salva tiene muy claro qué le unía a la máscara. Ambos comparten “una visión de la vida desde el buen humor y desde la alegría. No hace falta más que ver el divertido diseño de Caracol y la actitud del actor sobre el escenario para darse cuenta de que esta filosofía tan optimista ha derivado en una sinergia impecable.

Decir adiós a Caracol y a Salva Reina no ha sido fácil. Por suerte, puedes conocer más sobre su experiencia en Mask Singer dando play al vídeo de arriba. ¡No te lo pierdas!