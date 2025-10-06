Mejores momentos | 6 de octubre
Jorge Fernández alucina con un remedio casero: “¿Pero qué le pasa a la gente?”
El presentador se ha quedado sorprendido con una posible utilidad del kétchup, aunque aún más con lo que le ha contado después Laura Moure.
Publicidad
Este es uno de los paneles de La ruleta de la suerte que habla sobre remedios caseros y la concursante del atril azul, Marta, ha sido la afortunada en acertarlo. Seguidamente, Jorge Fernández ha hablado sobre este curioso truco con el kétchup.
Sin embargo, el presentador ha reconocido que no recurriría a este remedio tan poco común: “Yo no lo haría”. Lo que ha contado ya era sorprendente, pero aún más lo ha sido lo que ha contado Laura Moure. “¿Pero qué le pasa a la gente?”, ha reaccionado Jorge.
¡No te pierdas este momento completo en el vídeo de arriba!
Publicidad