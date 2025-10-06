Muere la influencer brasileña Luanna Araújo en un accidente de tráfico el día que cumplía 29 años

La comunidad digital en Brasil permanece de luto tras confirmarse la muerte de Luanna Araújo, conocida por compartir contenidos de moda, fitness y estilo de vida. La joven falleció el 26 de septiembre de 2025, justamente en la fecha de su 29 cumpleaños, en un accidente de tráfico ocurrido en el estado de Bahía. Con ella viajaban su novio y prometido, Korbinian Andreas Dengler (36 años), y un amigo cercano, Herbson Nunes Negrão (24 años); los tres murieron en el acto.

Según recogen medios locales, el siniestro se produjo a la 1:20 de la madrugada en la carretera BR-116. El turismo en el que se desplazaban impactó violentamente contra dos camiones de carga. La violencia del golpe impidió cualquier posibilidad de asistencia con vida a los ocupantes del coche.

Balance de heridos y asistencia en la vía

Tras el choque, el conductor de uno de los camiones fue trasladado de urgencia a un hospital con heridas graves. El otro camionero registró lesiones leves y recibió atención en el lugar del siniestro. A esta hora, las autoridades continúan investigando el encadenamiento de factores que pudo desembocar en la colisión, sin que por el momento haya un informe definitivo sobre las causas.

Quién era Luanna Araújo

Luanna había construido una comunidad fiel alrededor de sus publicaciones, donde combinaba rutinas de entrenamiento, consejos de bienestar y propuestas de moda y belleza. Su tono cercano y la constancia en el trabajo la habían convertido en una figura reconocida del ecosistema de creadores de contenido en Brasil.

De acuerdo con las informaciones disponibles, Araújo, Dengler y Negrão viajaban de madrugada cuando se produjo el doble impacto contra los camiones. Las autoridades han abierto diligencias para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si concurrieron otros elementos que influyeran en el resultado fatal.

Mientras avanza la investigación, las redes sociales se han convertido en un espacio de despedida. Amigos, seguidores e instituciones han compartido mensajes de apoyo a la familia y a su círculo más cercano. Entre ellos, el del Colegio Santa Sofía, donde estudió la joven: "Nos unimos en oración, pidiendo a Dios que consuele los corazones de la familia y todos los que compartieron la vida y la amistad de Luanna". La publicación concentra el sentir de una comunidad que ha reaccionado con tristeza y cariño ante la noticia.

Las próximas horas serán clave para aclarar responsabilidades y fijar una cronología exacta del accidente. La familia y los allegados de las víctimas han solicitado respeto en este momento de duelo.

