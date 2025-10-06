Iván alquiló su piso en Zaragoza y lo convirtieron en un prostíbulo: " Preservativos, dildos, fluidos en la pared... es un desastre"

En una zona aparentemente tranquila de Zaragoza, Iván alquiló su vivienda a dos inquilinos que se presentaban como un empresario vasco y su mujer brasileña. “A mi me vendieron que eran una pareja de inversores. Tenían una empresa y tenían todo montado”, explica el propietario de esta casa.

Iván les solicitó toda la documentación que él consideró necesaria para comprobar que se trataba de dos personas fiables: contratos, nóminas, avales, etc. Todo estaba bien. Sin embargo, tras estos documentos se escondían dos personas que no decían toda la verdad.

Tuvieron alquilada esa vivienda en el centro de Zaragoza durante un año y medio. A medida que fue pasando el tiempo, los vecinos comenzaron a escuchar ruidos de forma continua. Fue en ese momento, hartos de la situación, cuando decidieron enviar un comunicado a Iván, propietario del inmueble.

Gemidos, música alta y gritos dificultaban la convivencia de los vecinos

“Yo me enteré de lo que estaba pasando porque la gestora de la Comunidad me mandó una carta”. Más Espejo ha tenido acceso a ese comunicado donde la Comunidad informa a Iván de la “constante afluencia de personas entre las 09:00 y las 00:00. A eso se suman ruidos excesivos, como gemidos, música alta y gritos, que están perturbando gravemente la convivencia de los vecinos.”

Tras un tira y afloja del propietario con los inquilinos, estos últimos rescindieron el contrato y ahí comenzó la pesadilla de Iván. Se encontró con una vivienda de 95 metros cuadrados, completamente destrozada. Preservativos por todos los lados, lencería de todo tipo, cámaras para documentarlo todo y un sinfín de material relacionado con los servicios sexuales que distintas escorts ofrecían en la vivienda. “Un desastre de espectáculo”, cuenta Iván. “Son tres habitaciones que estaban numeradas. Han dejado cajas de preservativos, un montón de dildos, caja registradora, billetera, una maleta con colonias, zapatos y bolsos de lujo. Hay, por lo menos, 200 paquetes de toallitas”.

Así funcionaba el negocio

Ante la sorpresa, Iván buscó en internet y localizó páginas pornográficas donde aparecían las distintas estancias de su casa. “Esta era una casa en la que hacían fiestas y orgías”, explica contundente Iván. En internet, la vivienda se anunciaba para servicios sexuales. Los clientes reservaban y acudían. En pocos meses consiguieron poco más de mil clientes.

Iván conoció a esta presunta pareja de inversores porque previamente le alquilaron otra vivienda turística durante un mes. “Lo que hicieron fue un muestreo: vinieron un mes a comprobar qué tal funcionaba el negocio en Zaragoza, si había movimiento. Luego, a partir de ahí, me alquilaron esta otra casa. Yo, por lógica, entiendo que esa pareja me alquilaban la vivienda y después, ellos, se la realquilaban a las escorts.”

¿Quién se esconde detrás?

En Más Espejo, investigamos quién se esconde detrás de esta práctica. Localizamos a un empresario que administra varias empresas. Todas ellas vinculadas al alquiler y la compra de inmuebles. Además, también tiene una empresa dedicada a la promoción, publicidad y marketing de prostitutas de lujo.

En este portal web aparecen cerca de una treintena de ciudades. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, etc. En todas ellas, este presunto empresario vasco oferta servicios de escorts en distintas viviendas del país.

Los usuarios tienen acceso a imágenes, vídeos, direcciones exactas localizadas sobre un mapa. Es ahí donde reservan y después, acuden a la vivienda en la que se localiza la escort seleccionada.

Redada policial en el norte de España

Hace unas semanas, la Ertzaintza, conjuntamente con la Policía Nacional, desarrolló un operativo en los tres Territorios Históricos de Euskadi y en varias provincias del Estado, respectivamente, que ha permitido la detención de 19 personas, componentes de una organización criminal con presencia internacional dedicada a la captación de mujeres en países extranjeros para su posterior explotación sexual en pisos gestionados directamente por los cabecillas.

Una investigación que comenzó en enero de 2024 y permitió confirmar la existencia de esta organización criminal dedicada a la captación y traslado a España de numerosas mujeres para su explotación sexual mediante el ejercicio de la prostitución en diversos pisos gestionados por los líderes, sirviéndose de varias personas de confianza para controlar a las mujeres, y que se ubican en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Irun, Logroño, Pamplona, Zaragoza y Figueres.

En total, la Ertzaintza detuvo a 10 personas en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Amorebieta -Etxano y Basauri. Además, se ha conseguido liberar a 14 mujeres, todas extranjeras. La Policía Nacional, por su parte, detuvo a 9 personas y 20 mujeres han sido liberadas. Las detenciones han sido realizadas en Irun y en las ciudades de Logroño, Pamplona, Santander y Zaragoza y en la población de Figueres en Girona.

“Yo he denunciado en la Policía Local, Policía Nacional y no admiten denuncias, porque es un negocio que no es ilegal. Es un negocio alegal”, explica Iván decepcionado al encontrarse con una situación con la que no puede hacer nada. “Me da indignación. Lo que me han robado va a ser unos 12.000 euros y lo que me han destrozado, entre 20.000 y 25.000 euros”.

