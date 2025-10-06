Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, vuelve muy emocionado de la boda de Cayetano Martínez de Irujo

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, que se ha celebrado este sábado 4 de octubre en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, se ha convertido en uno de los grandes eventos de la temporada.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo tras su boda en Sevilla | Gtres

Además de rostros conocidos como Bertín Osborne, Susanna Gristo o Carmen Lomana junto a su nuevo novio, Antonio Gutiérrez, el enlace reunió a la familia Alba prácticamente al completo, con las únicas excepciones de Jacobo Fitz-James Stuart -que distanciado de su hermano hace años se encontraba de viaje fuera de nuestro país-, y los condes de Osorno, Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, que tenían otro compromiso en la misma fecha en Santander.

Entre los asistentes, como no podía ser de otro modo, Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, que, tras el fallecimiento de Cayetana en noviembre de 2014, continúa teniendo una maravillosa relación con la que fuera su familia política, especialmente con Cayetano, al que está muy unido.

La pareja sale del brazo del Palacio de Dueñas. | GTres

De ahí su emoción al regresar a Madrid en tras acompañar al duque de Arjona y su ya mujer, Bárbara Mirjan, en el día más feliz de su vida. Confirmando con un significativo "¡hombre!" que disfrutó muchísimo de la boda, y que todo fue "estupendo", el exfuncionario ha revelaba que "todo lo que les diga es poco" para describir cómo fue la boda.

Alfonso Díez responde a la prensa | Europa Press

"Se comió fenomenal, lo de bailar ya es para otros", añadía, confesando además que la duquesa de Alba estuvo "presente" en todo momento y hubo varios momentos en los que se le rindió homenaje. "Muy bien, estando con gente que quieres estás bien, encima es una cosa buena. Y está muy bien esto que es bueno porque con las cosas que están pasando malas, se agradece", concluía, dejando en el aire si cree que como se ha lamentado Cayetano, la prensa fueron "usurpadores" al intentar hablar con él tras convertirse en marido de Bárbara.