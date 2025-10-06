Antena 3 LogoAntena3
De Roberto Leal a Martiño Rivas: las entrevistas más divertidas de Fabiolo a los famosos

Nuestro colaborador ha asistido al estreno del musical de La Cenicienta en Gran Vía. Allí ha podido ver caras muy conocidas como la de Santiago Segura, Martiño Rivas o Natalia Verbeke.

Fabiolo, nuestro reportero más pijo, ha desplegado su magia en el estreno del musical de La Cenicienta en Gran Vía, donde se ha encontrado a grandes rostros de nuestro país.

Roberto Leal, Martiño Rivas, Natalia Verbeke o Nieves Herrero han sido algunos de los famosos con los que Fabiolo ha podido hablar. Además, nuestro colaborador se ha encontrado a Ángeles Muñoz, de Camela, que ha confirmado que, después de las complicaciones de salud que ha atravesado su compañero Dioni, ahora está mucho mejor.

Con motivo del estreno de La Cenicienta, Fabiolo ha podido preguntarle a los invitados cuál es la moraleja que llevan por bandera. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Rifirrafe en plató.

Pilar Rodríguez Losantos critica la repatriación de los españoles de la flotilla de Gaza: "Han ido a montar follón"

Joaquín Manso

Joaquín Manso, director de 'El Mundo', denuncia el coste a las arcas públicas de las deportaciones de la Flotilla: "Es un exceso evidente"

Duki en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Duki volverá a estar en El Hormiguero

Pablo López
Mejores momentos | Audiciones

“¿Tú crees que tú y yo nos entenderíamos?”: la seguridad de Mar lleva a Pablo López a gastar su megabloqueo

Ordenatriz
Trucos

Chicles, bolígrafos o slime: cómo eliminar las manchas de la vuelta al cole que parecen imposibles

Ordenatriz nos cuenta cómo podemos quitar las manchas indeseadas que aparecen en la ropa de los niños al volver del colegio. ¡No desesperes porque tiene solución!

¡La avaricia ha roto el saco! Álex y Mylka se van con las manos vacías por su traición
Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

¡La avaricia ha roto el saco! Álex y Mylka se van con las manos vacías por su traición

Álex y Vicente han sido los candidatos de Mylka a la hora de enfrentarse al Beso o cobra en Emparejados.

Diana Navarro y Mar

Diana Navarro sorprende a esta talent antes de su audición: “¡Qué alegría!”

Rosa, en Pasapalabra

El emotivo reencuentro de Rosa con los invitados que la vieron debutar en Pasapalabra: “Fue una sorpresa y una alegría indescriptibles”

Susana Saborido se sincera con Joaquín: “Yo tengo más de una fantasía sexual”

Susana Saborido se sincera con Joaquín: “Yo tengo más de una fantasía sexual”

