De Roberto Leal a Martiño Rivas: las entrevistas más divertidas de Fabiolo a los famosos
Nuestro colaborador ha asistido al estreno del musical de La Cenicienta en Gran Vía. Allí ha podido ver caras muy conocidas como la de Santiago Segura, Martiño Rivas o Natalia Verbeke.
Fabiolo, nuestro reportero más pijo, ha desplegado su magia en el estreno del musical de La Cenicienta en Gran Vía, donde se ha encontrado a grandes rostros de nuestro país.
Roberto Leal, Martiño Rivas, Natalia Verbeke o Nieves Herrero han sido algunos de los famosos con los que Fabiolo ha podido hablar. Además, nuestro colaborador se ha encontrado a Ángeles Muñoz, de Camela, que ha confirmado que, después de las complicaciones de salud que ha atravesado su compañero Dioni, ahora está mucho mejor.
Con motivo del estreno de La Cenicienta, Fabiolo ha podido preguntarle a los invitados cuál es la moraleja que llevan por bandera. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
