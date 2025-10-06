Aimar se atreve con el panel exprés y… ¡le va mucho mejor de lo esperado!

Aimar, en su tirada, ha caído en un gajo Exprés que, aunque, al principio parecía un poco difícil, ha resultado ser de lo más exitoso. Jorge Fernández le ha animado mucho diciéndole que estuviera tranquilo.

El concursante del atril amarillo parecía ir lanzado pero, en medio de esos 45 segundos, se ha quedado bloqueado por una palabra. Sin precipitarse, se ha tomado un descanso que le ha ayudado a aclarar sus ideas.

Finalmente, Aimar no lo ha podido hacer mejor. ¡Revive la jugada de Aimar en el vídeo de arriba!