Publicidad
La Encrucijada
La comandante Serrano irrumpe en La Encrucijada y pone en jaque el dominio de Octavio Oramas
La llegada de la comandante Serrano a la comisaría de Oramas marca un antes y un después en La Encrucijada. Su integridad amenaza los intereses del poderoso empresario Octavio.
En los últimos capítulos de La Encrucijada, la aparición de la comandante Serrano ha cambiado por completo el equilibrio de poder. Su llegada tras la destitución de Méndez ha desatado tensiones en la comisaría de Oramas.
Con una reputación intachable y una voluntad férrea, Serrano no se deja intimidar por Octavio Oramas. La nueva jefa se ha propuesto desenmascarar las irregularidades que el empresario ha mantenido ocultas durante años.