Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos a Vicente Vallés más allá del presentador de informativos
Vicente Vallés se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su infancia, sus inicios y el nacimiento de una vocación que le ha llevado a convertirse en uno de los rostros más famosos de la televisión.
Vicente Vallés es uno de los presentadores de informativos más respetados de nuestro país. Sin embargo, pese a que nos acompaña cada día a través de la televisión, poco se sabe de la vida privada del presentador.
Nacido en el barrio madrileño de Vallecas, su vocación por la comunicación le llega siendo muy joven, en el seno de una familia humilde. Una familia que a día de hoy sigue siendo su prioridad.
Hoy, Vicente Vallés se abre en canal para presentarnos quién es más allá de los Informativos. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!
