Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 6 de octubre

¡Por no estar atenta! Ángeles repite el error que acababa de cometer Marta

Las dos concursantes han dicho la misma consonante y han perdido su turno.

¡Por no estar atenta! Ángeles repite el error que acaba de cometer Marta

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

En este panel sobre el calendario lunar, Marta parecía aprovechar su turno. Sin embargo, cuando podría haber conseguido un comodín, ha dicho una consonante que ha resultado ser incorrecta.

Por lo tanto, el turno ha pasado a ser de Ángeles, quién no ha estado muy espabilada. La concursante ha cometido el mismo error y también ha perdido su oportunidad de jugar.

Este despiste ha sido cuanto menos gracioso. Ha quedado comprobado que se puede tropezar dos veces en la misma piedra en La ruleta de la suerte. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva

La Justicia reabre las heridas del caso de la muerte de Mario Biondo, exmarido de Raquel Sánchez Silva: "Pudo ser asesinado"

La historia de superación de Roque.

Roque Star, un joven superdotado con el 20% de cerebro: "Nací ciego y con parálisis, el pack entero"

Aimar se atreve con el panel exprés y… ¡le va mucho mejor de lo esperado!

Aimar se atreve con el panel exprés y… ¡le va mucho mejor de lo esperado!

Jorge Fernández alucina con un remedio casero: “¿Pero qué le pasa a la gente?”
Mejores momentos | 6 de octubre

Jorge Fernández alucina con un remedio casero: “¿Pero qué le pasa a la gente?”

Convierten el piso en un prostíbulo.
casa puticlub

Iván alquiló su piso en Zaragoza y lo convirtieron en un prostíbulo: " Preservativos, dildos, fluidos en la pared... es un desastre"

Vicente Vallés
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos a Vicente Vallés más allá del presentador de informativos

Vicente Vallés se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su infancia, sus inicios y el nacimiento de una vocación que le ha llevado a convertirse en uno de los rostros más famosos de la televisión.

¡Por no estar atenta! Ángeles repite el error que acaba de cometer Marta
Mejores momentos | 6 de octubre

¡Por no estar atenta! Ángeles repite el error que acababa de cometer Marta

Las dos concursantes han dicho la misma consonante y han perdido su turno.

Garamendi en Espejo Público.

Las crítica de Antonio Garamendi al Gobierno: "En una empresa si un directivo no presenta los presupuestos se va a la calle"

Asesinato rapero Marbella

El impactante vídeo y el análisis del asesinato a tiros de un cantante sueco en Marbella: "Es un sicario de pacotilla"

Boda de Cayetano.

Susanna Griso explica el momento de tensión de Cayetano de Alba que le llevó al enfado en el día de su boda

Publicidad