Mejores momentos | 6 de octubre
¡Por no estar atenta! Ángeles repite el error que acababa de cometer Marta
Las dos concursantes han dicho la misma consonante y han perdido su turno.
Publicidad
En este panel sobre el calendario lunar, Marta parecía aprovechar su turno. Sin embargo, cuando podría haber conseguido un comodín, ha dicho una consonante que ha resultado ser incorrecta.
Por lo tanto, el turno ha pasado a ser de Ángeles, quién no ha estado muy espabilada. La concursante ha cometido el mismo error y también ha perdido su oportunidad de jugar.
Este despiste ha sido cuanto menos gracioso. Ha quedado comprobado que se puede tropezar dos veces en la misma piedra en La ruleta de la suerte. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!
Publicidad